Аэропорт Самарканда признан самым быстрорастущим в Европе и Центральной Азии

Международный аэропорт Самарканда признан самым быстрорастущим аэропортом в регионе Европы и Центральной Азии. Об этом сообщает портал Airport Technology со ссылкой на официальные данные Совета международных аэропортов (Airports Council International, ACI).

Отмечается, что через ультрасовременный терминал аэропорта Самарканда в 2024 году прошло 1,38 миллиона пассажиров, что на 36,6 процента больше по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель более чем в два раза превышает темпы роста следующего в рейтинге аэропорта — Олбия в Италии, который увеличил пассажиропоток на 18,4 процента.

СМИ Узбекистана сообщают, что развитие международного аэропорта Самарканда стало возможным благодаря инициативе предпринимателя и инвестора Бахтиера Фазилова в сотрудничестве с правительством в рамках первой крупной государственно-частной авиационной инвестиционной программы. Новый терминал, открытый в начале 2022 года, с тех пор демонстрирует непрерывный рекордный рост пассажиропотока.

Количество взлетов и посадок увеличилось на 23 процента. Аэропорт расширил маршрутную сеть до трех внутренних и 23 международных направлений. Открыты новые рейсы в Сиань (Китай), Шарм-эль-Шейх (Египет), Туркестан (Казахстан), а также в российские города Тюмень, Нижний Новгород и Иркутск.

Отмечается, что аэропорты Европы и Центральной Азии в целом превысили допандемийные показатели пассажиропотока, достигнув 2,5 миллиарда пассажиров.