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Происшествия

Эскалация. Индия закрыла воздушное пространство для самолетов из Пакистана

Индия закрыла воздушное пространство для самолетов из Пакистана, в том числе для военных. О закрытии воздушного пространства для пакистанских самолетов говорится в авиационном уведомлении для летчиков NOTAM, уточняет India TV.

из архива
Фото из архива

По данным телеканала, власти Индии приняли такое решение на фоне эскалации отношений с Пакистаном и в ответ на аналогичные ограничения со стороны Исламабада, введенные ранее. Период ограничений пока составляет с 30 апреля по 23 мая.

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А Пакистан проводит учения Военно-воздушных сил на севере страны и маневры Военно-морских сил в Мраморном море.

Ранее министр информации Аттаулла Тарар заявил о якобы подготовке Индией «неминуемого удара» по территории Пакистана в течение ближайших 24–36 часов. В качестве предлога, по его словам, может быть использовано вооруженное нападение на туристов в индийском Кашмире, произошедшее 22 апреля в городе Пахалгам. Тогда погибло 26 человек, большинство — местные жители. Индия обвинила в случившемся Пакистан, Исламабад отверг обвинения и призвал к международному расследованию.

Напомним, Индия также закрыла единственный открытый пункт пересечения сухопутной границы между двумя странами.

Дели приостановила и действие ключевого договора о разделе вод реки Инд. Это беспрецедентный шаг, которого Нью-Дели не предпринимал даже в периоды открытых военных конфликтов. Индия закрыла все четыре шлюза, контролирующие поток воды через плотины и каналы. Это первый случай подобной блокады с момента подписания соглашения о водах Инда в 1960 году. Тогда стороны договорились делить ресурс, несмотря на политические конфликты.

Гражданам Пакистана запрещено въезжать в Индию по специальным южноазиатским визам. Все существующие такие визы аннулированы.

Все советники по обороне в пакистанской миссии в Нью-Дели объявлены персонами нон грата, им дана неделя на выезд. Индия отзовет своих советников по обороне из Пакистана, а также сократит штат своей миссии в Исламабаде с 55 до 30 человек.

Пакистан ранее тоже закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328101/
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