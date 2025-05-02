Эскалация. Индия закрыла воздушное пространство для самолетов из Пакистана

Индия закрыла воздушное пространство для самолетов из Пакистана, в том числе для военных. О закрытии воздушного пространства для пакистанских самолетов говорится в авиационном уведомлении для летчиков NOTAM, уточняет India TV.

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По данным телеканала, власти Индии приняли такое решение на фоне эскалации отношений с Пакистаном и в ответ на аналогичные ограничения со стороны Исламабада, введенные ранее. Период ограничений пока составляет с 30 апреля по 23 мая.

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А Пакистан проводит учения Военно-воздушных сил на севере страны и маневры Военно-морских сил в Мраморном море.

Ранее министр информации Аттаулла Тарар заявил о якобы подготовке Индией «неминуемого удара» по территории Пакистана в течение ближайших 24–36 часов. В качестве предлога, по его словам, может быть использовано вооруженное нападение на туристов в индийском Кашмире, произошедшее 22 апреля в городе Пахалгам. Тогда погибло 26 человек, большинство — местные жители. Индия обвинила в случившемся Пакистан, Исламабад отверг обвинения и призвал к международному расследованию.