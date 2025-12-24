В аэропортах откроют лаборатории по пробированию импортных ювелирных изделий

В аэропортах Кыргызстана планируется открыть лаборатории по пробированию импортных ювелирных изделий. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, в настоящее время ювелиры вынуждены доставлять ввезенные изделия в специальные здания для прохождения процедуры пробирования, что занимает время и сопровождается очередями.

«С учетом опыта развитых стран рассматривается возможность пробирования ювелирных изделий непосредственно в аэропортах при импорте. В этой связи поручено установить специальные лаборатории по нанесению проб в аэропортах в Оше, Бишкеке и селе Тамчи. Сейчас в этом направлении ведутся соответствующие работы», — отметил глава ГНС.

Читайте по теме Ювелирная промышленность получит льготы, доступ к сырью и упрощенную отчетность

Он подчеркнул, что после реализации проекта в указанных аэропортах начнут работать современные лаборатории с возможностью нанесения клейма. Это позволит сократить сроки оформления, снизить административные барьеры, а также поспособствует развитию ювелирной отрасли, улучшению предпринимательской среды и повышению прозрачности ее работы.

Напомним, в начале декабря 2025 года президент подписал Указ о мерах по развитию ювелирной промышленности. Документ предусматривает льготы на доступ к сырью, упрощение отчетности, а также создание лаборатории по пробированию и клеймению ювелирных изделий, в том числе в аэропорту «Манас».