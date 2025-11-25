11:35
Общество

Заасфальтирована дорога, ведущая к аэропорту «Нарын»

Завершены работы по укладке асфальта на участке автодороги Нарын — Оруктам в Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, всего отремонтировано 5,5 километра дороги, ведущей к аэропорту «Нарын». В настоящее время дорожно-эксплуатационное предприятие (ДЭП) № 8 государственного предприятия «Кыргызавтожол-Север» продолжает работы по укреплению обочин.

Дорожно-ремонтные работы, выполненные за счет титульного списка, направлены на улучшение транспортного сообщения и повышение безопасности дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352136/
