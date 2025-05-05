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Их нравы. Сын президента Уганды захватил охрану оппозиции и хочет кастрировать

Сын президента Уганды Мухузи Кайнеругаба, который занимает должность главы Вооруженных сил страны, в соцсети Х написал, что удерживает в подвале охранника главы оппозиции Эдди Мутве. Он заявил, что готовится кастрировать пленника.

СМИ
Фото СМИ. Сын президента Уганды Мухузи Кайнеругаба


Эдди Мутве является соратником главного оппозиционера власти Бобби Вайна. Госкомиссия Уганды в тот же день приказала Мухузи Кайнеругабе отпустить плененного, однако полиция заявила, что не имеет данных о его местонахождении.

Оппоненты власти публично обвинили сына президента в невменяемости и призвали весь мир оказать давление, чтобы добиться освобождения Эдди Мутве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328248/
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