Их нравы. Сын президента Уганды захватил охрану оппозиции и хочет кастрировать

Сын президента Уганды Мухузи Кайнеругаба, который занимает должность главы Вооруженных сил страны, в соцсети Х написал, что удерживает в подвале охранника главы оппозиции Эдди Мутве. Он заявил, что готовится кастрировать пленника.

Фото СМИ. Сын президента Уганды Мухузи Кайнеругаба

Эдди Мутве является соратником главного оппозиционера власти Бобби Вайна. Госкомиссия Уганды в тот же день приказала Мухузи Кайнеругабе отпустить плененного, однако полиция заявила, что не имеет данных о его местонахождении.

Оппоненты власти публично обвинили сына президента в невменяемости и призвали весь мир оказать давление, чтобы добиться освобождения Эдди Мутве.