Государству вернули земельный участок в 2,17 гектара в Нарынской области

В рамках следственно-оперативных мероприятий ГКНБ государству вернули расположенный в селе Кайынды-Булак Ак-Талинского района земельный участок бывшего межхозяйственного предприятия «Плодородие».

Предприятие создали в 1979 году. Ему выделили участок площадью 2,17 гектара под строительство производственных и культурно-бытовых объектов.

В 1993-м межхозяйственное предприятие «Плодородие» реорганизовали в открытое акционерное общество «Камкор», руководителем которого избрали гражданина К.З.

Установлено, что в 2007 году после ликвидации ОАО «Камкор» путем подделки документов и переименования в «Ак-Талаа-Камкор» данное предприятие со строениями и прилегающей территорией площадью 2,17 гектара отчуждено частному лицу Т.Б. В 2014-м Ак-Талинский филиал ГУ «Кадастр» незаконно выдал государственный акт о праве частной собственности.

Данный объект передан на баланс Баетовского айыльного аймака Ак-Талинского района.