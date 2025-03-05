Государству вернули земельный участок в 2,17 гектара в Нарынской области

В рамках следственно-оперативных мероприятий ГКНБ государству вернули расположенный в селе Кайынды-Булак Ак-Талинского района земельный участок бывшего межхозяйственного предприятия «Плодородие».
Предприятие создали в 1979 году. Ему выделили участок площадью 2,17 гектара под строительство производственных и культурно-бытовых объектов.
В 1993-м межхозяйственное предприятие «Плодородие» реорганизовали в открытое акционерное общество «Камкор», руководителем которого избрали гражданина К.З.
Данный объект передан на баланс Баетовского айыльного аймака Ак-Талинского района.