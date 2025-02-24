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В России кыргызстанца за нападение на студента приговорили к пяти годам тюрьмы

В Екатеринбурге признали виновным 30-летнего кыргызстанца по статье «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия» УК РФ. Об этом сообщает издание 66.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Преступление произошло 30 ноября 2023 года. В суде установлено, что злоумышленник и его знакомый, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в трамвае требовали у студента УрФУ 500 рублей. Осужденный достал пистолет и приставил его к потерпевшему.

Студент и двое злоумышленников вышли с трамвая. В районе дома № 51 на проспекте Ленина осужденный снова начал требовать деньги у потерпевшего. Соучастник выстрелил из травматического пистолета, пуля попала студенту в щеку.

Суд назначил кыргызстанцу наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320911/
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