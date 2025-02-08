ХАМАС передал Красному Кресту еще трех израильских заложников. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Фото кадра из трансляции «Аль-Джазиры». ХАМАС передал Красному Кресту еще трех израильских заложников

По данными издания, сегодня были освобождены 53-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви. Автомобили Красного Креста везут заложников к силам ЦАХАЛ и службы внутренней безопасности в Газе.

В обмен Израиль выпустит 183 палестинских заключенных. 111 из них были задержаны в секторе Газа в ходе войны, 72 человека — в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. 18 человек отбывали пожизненное заключение.

Это уже пятый обмен, который состоялся с начала перемирия, достигнутого в середине января. На данный момент террористическая группировка ХАМАС передала Израилю 21 заложника из 33, которые должны быть освобождены на первом этапе сделки.