11:31
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Происшествия

Два года в плену ХАМАС. Началось освобождение 20 израильских заложников

ХАМАС опубликовал имена 20 заложников, которые будут освобождены. Освобождение началось сегодня в 11.00 по бишкекскому времени.

Reuters
Фото Reuters

На так называемой Площади заложников в Тель-Авиве собрались тысячи человек. Они ждали новости о похищенных, которые больше двух лет провели в плену в секторе Газа.

Гостелерадиокомпания Kan сообщает, что родственники заложников находятся на базе «Реим» на юге Израиля, куда должны доставить похищенных после освобождения.

Палестинских заключенных в Израиле уже посадили в автобусы перед ожидаемым обменом, передает Reuters.

Конвои Международного комитета Красного Креста в Газе также выдвинулись к месту передачи израильских заложников, которых ХАМАС освободит в рамках сделки с Тель-Авивом.

Напомним, сегодня в Египте пройдет международный саммит, посвященный прекращению войны в секторе Газа и послевоенному урегулированию.

Встреча состоится в курортном городе Шарм-эш-Шейхе и соберет лидеров более чем 20 стран, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Саммит будут совместно модерировать президент Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси и лидер США Дональд Трамп. Организаторы надеются утвердить достигнутые на предыдущих переговорах договоренности о первой фазе перемирия между Израилем и ХАМАС.

Документ предусматривает постепенное прекращение огня, обмен заложниками, отвод израильских войск из ряда районов Газы и начало гуманитарного восстановления.

Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте состоялись непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346949/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
«Саммит мира» в Шарм-эль-Шейхе. Израиль и ХАМАС отказались от участия во встрече
Трамп, Эрдоган, Макрон. В Египте пройдет саммит по прекращению войны в Газе
Фото дня. Массовое возвращение жителей Газы на север после перемирия
Долгожданное заявление. ХАМАС объявил, что война в Газе окончательно завершена
Урегулирование ситуации в Газе. ООН приветствует договоренности и окажет помощь
Соглашение о прекращении войны в секторе Газа будет подписано в выходные — Трамп
Ситуация в Газе. Генсек ООН приветствует соглашение об освобождении заложников
Кыргызстан поддерживает процесс урегулирования ситуации в секторе Газа
Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первой фазе мирного плана
Внешнее управление в Газе: ХАМАС требует гарантий вывода войск Израиля
Популярные новости
$5&nbsp;миллионов мимо бюджета: в&nbsp;Оше возвращают базу отдыха &laquo;Ак-Буура&raquo; $5 миллионов мимо бюджета: в Оше возвращают базу отдыха «Ак-Буура»
В&nbsp;Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки В Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки
В&nbsp;Аламединском районе поймали воров, охотившихся за&nbsp;деньгами и&nbsp;ювелиркой В Аламединском районе поймали воров, охотившихся за деньгами и ювелиркой
По&nbsp;наводке Нурлана Мотуева задержан подозреваемый в&nbsp;крупном мошенничестве По наводке Нурлана Мотуева задержан подозреваемый в крупном мошенничестве
Бизнес
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
13 октября, понедельник
11:26
«Саммит мира» в Шарм-эль-Шейхе. Израиль и ХАМАС отказались от участия во встрече «Саммит мира» в Шарм-эль-Шейхе. Израиль и ХАМАС отказал...
11:15
Два года в плену ХАМАС. Началось освобождение 20 израильских заложников
11:09
Наука без бюрократии: утверждены новые нормы аттестации исследователей
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 октября
10:51
Капитан милиции, сбывающий наркотики, приговорен к 10 годам лишения свободы