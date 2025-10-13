Два года в плену ХАМАС. Началось освобождение 20 израильских заложников

ХАМАС опубликовал имена 20 заложников, которые будут освобождены. Освобождение началось сегодня в 11.00 по бишкекскому времени.

Фото Reuters

На так называемой Площади заложников в Тель-Авиве собрались тысячи человек. Они ждали новости о похищенных, которые больше двух лет провели в плену в секторе Газа.

Гостелерадиокомпания Kan сообщает, что родственники заложников находятся на базе «Реим» на юге Израиля, куда должны доставить похищенных после освобождения.

Палестинских заключенных в Израиле уже посадили в автобусы перед ожидаемым обменом, передает Reuters.

Конвои Международного комитета Красного Креста в Газе также выдвинулись к месту передачи израильских заложников, которых ХАМАС освободит в рамках сделки с Тель-Авивом.

Напомним, сегодня в Египте пройдет международный саммит, посвященный прекращению войны в секторе Газа и послевоенному урегулированию.

Встреча состоится в курортном городе Шарм-эш-Шейхе и соберет лидеров более чем 20 стран, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Саммит будут совместно модерировать президент Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси и лидер США Дональд Трамп. Организаторы надеются утвердить достигнутые на предыдущих переговорах договоренности о первой фазе перемирия между Израилем и ХАМАС.

Документ предусматривает постепенное прекращение огня, обмен заложниками, отвод израильских войск из ряда районов Газы и начало гуманитарного восстановления.

Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте состоялись непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.