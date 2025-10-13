16:01
Власть

Конфликт в секторе Газа закончен, заявил в Кнессете Дональд Трамп

Конфликт в секторе Газа закончен, заявил в Кнессете (парламент Израиля) президент США Дональд Трамп.

Фото — скриншота с видеозаписи
Фото — скриншота с видеозаписи

Глава Белого дома оставил запись в гостевой книге израильского парламента, назвав сегодняшний день «великим» и «новым началом». По его словам, движение ХАМАС согласилось выполнять предусмотренный мирным планом пункт о разоружении.

После Израиля Дональд Трамп направится в Египет для участия в саммите по прекращению войны в секторе Газа, где также будут присутствовать лидеры более 20 стран.

Ранее стало известно, что ХАМАС выполнил обещание и освободил все 20 оставшихся в живых заложников, находившихся в плену два года.
