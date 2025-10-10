20:42
Общество

Фото дня. Массовое возвращение жителей Газы на север после перемирия

Фото из интернета. Жители сектора Газа возвращаются на север после частичного вывода израильских войск

Жители сектора Газа начали массово возвращаться в северные районы после частичного вывода израильских войск и вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Колонны людей двинулись вдоль прибрежной дороги в сторону Газа-Сити и Бейт-Лахии. Многие возвращаются пешком, неся детей и немногочисленные личные вещи. По данным международных агентств, из северной части сектора ранее эвакуированы сотни тысяч человек.

Военные Израиля отступили от ряда позиций, однако сохраняют контроль над несколькими стратегическими зонами. 

Фото из интернета. Жители сектора Газа возвращаются на север после частичного вывода израильских войск

Многие возвращающиеся обнаруживают свои дома разрушенными или серьезно поврежденными. Гуманитарные организации начали развертывать временные пункты помощи и доставки продовольствия. В рамках соглашения ежедневно в сектор будут доставлять до 600 грузовиков с продуктами, медикаментами и строительными материалами.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу накануне. Оно предусматривает не только частичный вывод войск, но и расширение гуманитарного доступа, а также обмен удерживаемыми лицами. Международные посредники подчеркивают, что соглашение остается хрупким и может быть сорвано в случае новых провокаций.
