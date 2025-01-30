Нарушения при ввозе в Кыргызстан автомобилей из Кореи выявила таможня, сообщает ГТС.
По данным ведомства, сотрудниками таможни «Ош» выявлен факт нарушения таможенного законодательства.
Уточняется, что на месте таможенного оформления «Бими Ош Сервис» через пункт «Иркештам» из Кореи на грузовом транспорте в контейнере прибыл груз в адрес получателя К.А.
Согласно поданным документам, в числе ввезенных автомобилей значились Kia Morning, Chevrolet Spark, Kia K5 и Huyndai Porter.
Однако при таможенном досмотре выяснилось, что вместо заявленного Huyndai Porter в контейнере находился автомобиль SSANGYONG Rexton 2019 года выпуска. Кроме того, была обнаружена автомашина BMW X4, на которую отсутствовали товаросопроводительные документы.
Собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области.