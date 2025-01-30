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Нарушения при ввозе в Кыргызстан автомобилей из Кореи выявила таможня

Нарушения при ввозе в Кыргызстан автомобилей из Кореи выявила таможня, сообщает ГТС.

По данным ведомства, сотрудниками таможни «Ош» выявлен факт нарушения таможенного законодательства.

ГТС
Фото ГТС. Нарушения при ввозе в Кыргызстан автомобилей из Кореи выявила таможня

Уточняется, что на месте таможенного оформления «Бими Ош Сервис» через пункт «Иркештам» из Кореи на грузовом транспорте в контейнере прибыл груз в адрес получателя К.А.

Согласно поданным документам, в числе ввезенных автомобилей значились Kia Morning, Chevrolet Spark, Kia K5 и Huyndai Porter.

Однако при таможенном досмотре выяснилось, что вместо заявленного Huyndai Porter в контейнере находился автомобиль SSANGYONG Rexton 2019 года выпуска. Кроме того, была обнаружена автомашина BMW X4, на которую отсутствовали товаросопроводительные документы.

Собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318342/
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