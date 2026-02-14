Лидером среди стран ЕАЭС по ввозу новых легковых авто в Россию стал Кыргызстан

Ввоз новых легковых автомобилей в Россию из Кыргызстана занял первое место среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2025 года и достиг 53,6 тысячи единиц. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат».

Согласно статистике, в 2025 году из КР в РФ завезли 53,6 тысячи новых легковых машин. Затем следует Беларусь с показателем 17,1 тысячи автомобилей, Казахстан — 11 тысяч, Армения — 344.

В сегменте подержанных автомобилей лидером стала Беларусь — 19,1 тысячи автомашин. На втором месте Кыргызстан — 2,8 тысячи, Армения — 1,5 тысячи и Казахстан — 1,1 тысячи.