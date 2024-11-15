Лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова допрашивали более 16 часов без перерыва. Об этом сообщил Национальный центр КР по предупреждению пыток.

Сотрудники центра посетили ИВС ГУВД Бишкека и провели индивидуальные беседы с содержащимися там людьми, в том числе с представителями партии «Социал-демократы» — Темирланом Султанбековым, Ириной Карамушкиной и Розой Турксевер.

Заявления на применение пыток и ненадлежащие условия содержания не поступили. Однако Темирлан Султанбеков обратился с заявлением о нарушении процессуальных действий. По его словам, он находился на непрерывном допросе более 16 часов, но по УПК КР общая длительность допроса не должна превышать 8 часов.

В связи с объявлением лидером партии голодовки вызвана бригада скорой помощи для проверки состояния его здоровья. Согласно результатам медицинского осмотра, оно удовлетворительное. Все материалы переданы в органы прокуратуры для дачи правовой оценки.

13 ноября в штабе политической партии «Социал-демократы» провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

В милиции рассказали 24.kg, что всего на допрос вызваны 10 членов партии. Лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина и Роза Турксевер водворены в ИВС.

Кадыр Атамбаев заявил, что партию «Социал-демократы» сняли с выборов в Бишкекский горкенеш. Однако пресс-секретарь Центризбиркома Ергали Аманбаев сообщил, что в ЦИК не поступало решения Бишкекской территориальной избирательной комиссии об отмене регистрации партии.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.