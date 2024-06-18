Кыргызстанец, объявленный в розыск 23 года назад, задержан в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержан гражданин Кыргызстана, подозреваемый в совершении изнасилования 23 года назад. На территории России он находился незаконно, рассказал изданию URA.RU источник.

«Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить и задержать 50-летнего гражданина Киргизии. В РФ он приехал нелегально в 2001-м, скрывшись от полиции Таласской области. Там он проходил подозреваемым по уголовному делу об изнасиловании, которое совершено еще в 2000 году», — говорится в сообщении.

Кыргызстанец ранее был объявлен в межгосударственный розыск. Его нашли спустя 23 года в Екатеринбурге. Сейчас подозреваемый содержится в помещении для задержанных. В ближайшее время его ждет депортация на родину, где он будет передан милиционерам.