11:51
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Общество

В Кыргызстане завершили рекультивацию объектов уранодобычи

Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Канатбек Чыныбаев встретился с делегацией «Росатома» во главе с Николаем Спасским. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, в ходе переговоров ключевое внимание было уделено результатам реализации межгосударственной программы по рекультивации территорий, пострадавших от уранодобычи. Представители «Росатома» сообщили о ее успешном завершении в 2025 году и отметили значительный прогресс в ликвидации объектов уранового наследия в Кыргызстане.

Кыргызская сторона подчеркнула стратегическую значимость совместной работы, отметив ее вклад в обеспечение экологической и радиационной безопасности страны.

Также стороны обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия и подтвердили готовность к укреплению партнерства.

Рекультивация территорий, пострадавших от уранодобычи в Кыргызстане, реализовывалась в рамках международной программы с участием «Росатома», ЕС и ряда доноров.

Программа охватывала объекты уранового наследия — хвостохранилища и отвалы, оставшиеся со времен СССР. Основные работы проводились в Майлуу-Суу, Мин-Куше, Шекафтаре и Каджи-Сае — регионах с повышенными экологическими и радиационными рисками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369420/
просмотров: 327
Версия для печати
