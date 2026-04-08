В Кыргызстане завершили рекультивацию объектов уранодобычи

Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Канатбек Чыныбаев встретился с делегацией «Росатома» во главе с Николаем Спасским. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, в ходе переговоров ключевое внимание было уделено результатам реализации межгосударственной программы по рекультивации территорий, пострадавших от уранодобычи. Представители «Росатома» сообщили о ее успешном завершении в 2025 году и отметили значительный прогресс в ликвидации объектов уранового наследия в Кыргызстане.





Кыргызская сторона подчеркнула стратегическую значимость совместной работы, отметив ее вклад в обеспечение экологической и радиационной безопасности страны.

Также стороны обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия и подтвердили готовность к укреплению партнерства.