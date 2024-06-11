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Отмена ЭТТН и ЭСФ. Торговцы «Дордой-Дыйкана» не вышли на работу в знак протеста

Торговцы рынка «Дордой-Дыйкан» не вышли на работу в знак протеста на требование использовать электронные счета-фактуры (ЭСФ) и электронные товарно-транспортные накладные (ЭТТН). Информацию 24.kg подтвердил председатель ассоциации рынка Зиябидин Максутов.

По его словам, вышестоящие руководители не слышат их требования.

«Торговцы по-прежнему просят отменить ЭТТН и ЭСФ. Эти инструменты на практике не так просто использовать, как объясняют налоговики. У некоторых уже с ними работать не получилось. 70-80 процентов торговцев на рынке занимаются перепродажей товаров. У них 20-, 40-тонные контейнеры, которые используются как склад и витрины. Всем покупателям требуют выдавать ЭТТН и ЭСФ. Для этого нужны бухгалтер, ноутбук. На это мест нет. Мы согласны с ККМ работать и платить налоги. У предпринимателей, продающих фрукты, сухофрукты, выручка не превышает 15 миллионов сомов, и они хотят по нулевой ставке работать. Но их заставляют платить по 0,1 процента налога. Есть недовольства по этому поводу тоже», — сказал Зиябидин Максутов.

Он отметил, что полгода уже приходят налоговики и требуют выписывать ЭТТН и ЭСФ, но на практике даже сайт salyk.kg не работает исправно.

Напомним, с 1 января 2024-го все рынки страны должны были перейти с патентной системы на ЭТТН и электронный счет-фактуру, из-за чего торговцы самого крупного в Кыргызстане рынка «Дордой» вышли на митинг. На встречу с ними прибыл президент и дал время на подготовку. Так, Садыр Жапаров отсрочил переход на электронные товарно-транспортные накладные до 1 июля. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296311/
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