Отмена ЭТТН и ЭСФ. Торговцы «Дордой-Дыйкана» не вышли на работу в знак протеста

Торговцы рынка «Дордой-Дыйкан» не вышли на работу в знак протеста на требование использовать электронные счета-фактуры (ЭСФ) и электронные товарно-транспортные накладные (ЭТТН). Информацию 24.kg подтвердил председатель ассоциации рынка Зиябидин Максутов.

По его словам, вышестоящие руководители не слышат их требования.

«Торговцы по-прежнему просят отменить ЭТТН и ЭСФ. Эти инструменты на практике не так просто использовать, как объясняют налоговики. У некоторых уже с ними работать не получилось. 70-80 процентов торговцев на рынке занимаются перепродажей товаров. У них 20-, 40-тонные контейнеры, которые используются как склад и витрины. Всем покупателям требуют выдавать ЭТТН и ЭСФ. Для этого нужны бухгалтер, ноутбук. На это мест нет. Мы согласны с ККМ работать и платить налоги. У предпринимателей, продающих фрукты, сухофрукты, выручка не превышает 15 миллионов сомов, и они хотят по нулевой ставке работать. Но их заставляют платить по 0,1 процента налога. Есть недовольства по этому поводу тоже», — сказал Зиябидин Максутов.

Он отметил, что полгода уже приходят налоговики и требуют выписывать ЭТТН и ЭСФ, но на практике даже сайт salyk.kg не работает исправно.