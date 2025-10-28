12:04
Экономика

Налоговая служба КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и ЭСФ

Налоговая служба Кыргызской Республики разъяснила требования налогового законодательства по применению контрольно-кассовых машин (ККМ), электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН) и электронного счета-фактуры (ЭСФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ЭТТН

На территории страны налогоплательщики, реализующие нефть и нефтепродукты, алкогольную и табачную продукцию, а с 2027 года — лекарства и медицинские изделия, обязаны использовать ЭТТН при обороте этих товаров, независимо от применяемой системы налогообложения.

ЭСФ

Электронный счет-фактура оформляется продавцом при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг. Покупатель подтверждает его онлайн в установленные сроки. ЭСФ фиксирует факт отгрузки товаров или оказания услуг и их стоимость.

Однако оформление ЭСФ не распространяется на:

  • налогоплательщиков на упрощенной системе с доходом до 15 миллионов сомов в год;

  • лиц, уплачивающих налог на основе патента и продающих товары физическим лицам для личного пользования;

  • сельхозпроизводителей, продающих продукцию собственного производства;

  • плательщиков единого налога по ставке 0,5 процента при торговле и работающих в зонах особого режима.

При приобретении товаров у продавцов, освобожденных от оформления ЭСФ, налогоплательщик обязан внести сведения о таких товарах в систему ЭСФ через «Электронный документ на внесение данных о товарах». Исключения составляют отдельные категории товаров, включая алкоголь, табак, лекарства, медицинские изделия, нефть и нефтепродукты, ювелирные изделия из драгоценных металлов и товары с установленными актами налогового контроля.

За покупку товаров без первичных документов и их невнесение в систему предусмотрен штраф в размере 5 процентов от стоимости товара.

ККМ

Контрольно-кассовая машина фиксирует все торговые операции, выдает чеки покупателям и автоматически передает данные в Налоговую службу. Предпринимателям, работающим по патенту или в зонах с особым режимом, использования ККМ не требуется. Остальные плательщики на упрощенной и общей системах обязаны применять ККМ при торговой деятельности.

Применение ККМ, ЭТТН и ЭСФ направлено на повышение прозрачности финансовых потоков, улучшение налогового администрирования и обеление экономики, что создает основу для справедливой и эффективной налоговой системы.
