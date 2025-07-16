Владельцы скутеров и мопедов провели импровизированный митинг возле здания судебно-экспертной службы в Бишкеке. Причиной стали разногласия по поводу прохождения технической экспертизы их транспорта.

Как рассказали участники акции, ранее они уже прошли процедуру проверки в ГУОБДД, заплатив по 2,5 тысячи сомов. Однако позже им заявили, что та экспертиза якобы недействительна и теперь необходимо проходить государственную, уже в СЭС.«Мы пришли, а нам говорят — разбирайте скутеры прямо на проезжей части. Как это вообще возможно? Я женщина, как я буду разбирать свой мопед?» — возмущалась одна из участниц.Некоторые мопеды физически невозможно разобрать на месте, при этом владельцы подчеркивают, что не отказываются от оформления документов и регистрации, но требуют упрощения процедуры.«Хотя у меня по документам 50 кубов, экспертиза написала 150. Да хоть сколько, я просто не собираюсь разбирать свое имущество. Мы что, виноваты, что они заехали сюда без растаможки?» — заявила участница.Люди просят разрешить ситуацию по примеру Казахстана: массово зарегистрировать транспорт с объемом двигателя от 20 до 50 кубов и выдать всем номера.По их словам, сотрудники ГУОБДД останавливают даже водителей с правами, а самих владельцев отправляют «из одного ведомства в другое», не давая четких разъяснений.«Была в таможне, в ГУОБДД, в правовом отделе — никто ничего не знает. Мы устали. Просто оформите нас и дайте ездить по правилам», — подчеркнули участники.