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Общество

Скутеристы бастуют — просят власти решить их вопрос

Владельцы скутеров и мопедов провели импровизированный митинг возле здания судебно-экспертной службы в Бишкеке. Причиной стали разногласия по поводу прохождения технической экспертизы их транспорта.


Как рассказали участники акции, ранее они уже прошли процедуру проверки в ГУОБДД, заплатив по 2,5 тысячи сомов. Однако позже им заявили, что та экспертиза якобы недействительна и теперь необходимо проходить государственную, уже в СЭС.
«Мы пришли, а нам говорят — разбирайте скутеры прямо на проезжей части. Как это вообще возможно? Я женщина, как я буду разбирать свой мопед?» — возмущалась одна из участниц.
Некоторые мопеды физически невозможно разобрать на месте, при этом владельцы подчеркивают, что не отказываются от оформления документов и регистрации, но требуют упрощения процедуры.
«Хотя у меня по документам 50 кубов, экспертиза написала 150. Да хоть сколько, я просто не собираюсь разбирать свое имущество. Мы что, виноваты, что они заехали сюда без растаможки?» — заявила участница.
Люди просят разрешить ситуацию по примеру Казахстана: массово зарегистрировать транспорт с объемом двигателя от 20 до 50 кубов и выдать всем номера.
По их словам, сотрудники ГУОБДД останавливают даже водителей с правами, а самих владельцев отправляют «из одного ведомства в другое», не давая четких разъяснений.
«Была в таможне, в ГУОБДД, в правовом отделе — никто ничего не знает. Мы устали. Просто оформите нас и дайте ездить по правилам», — подчеркнули участники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336346/
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