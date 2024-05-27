Мужчина воровал мобильники в больницах Каракола. Его уже судили за кражи

В городе Караколе по подозрению в кражах мобильных телефонов из больниц задержан 26-летний мужчина, сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

В милицию обратилась женщина. Она просила принять меры в отношении неизвестного, который из приемного отделения одной из частных клиник украл мобильный телефон. В тот же день поступило еще одно заявление о краже мобильника, на этот раз из палаты областной больницы. Факты зарегистрированы по статье «Кража» Уголовного кодекса КР. Начаты доследственные действия.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель села Тилекмат Джеты-Огузского района, ранее судимый за аналогичное преступление. Его водворили в СИЗО на два месяца. Кроме того, сотрудники милиции устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Правоохранители обращаются к возможным пострадавшим от рук подозреваемого и просят сообщить об этом в ОВД Каракола по номеру 0703332166.