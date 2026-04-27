Общество

На майских каникулах в больницах Кыргызстана организуют дежурства

В пресс-центре Минздрава 24.kg рассказали о том, как будут работать организации здравоохранения Кыргызстана во время праздничных и выходных дней.

По данным ведомства, с 1 по 10 мая больницы будут работать в установленном порядке с организацией дежурств ответственных сотрудников.

В медицинских учреждениях обеспечат круглосуточное оказание неотложной помощи, сформирован резерв коек для госпитализации пациентов, нуждающихся в экстренном лечении, и обеспечено наличие необходимых лекарств, медицинских изделий, компонентов крови и их резервов.

На амбулаторном уровне — в центрах семейной медицины, центрах общеврачебной практики и группах семейных врачей — с 1 по 10 мая организуют дежурства с 8.00 до 18.00, процедурные кабинеты будут  работать до 14.00.

Служба скорой медицинской помощи в Бишкеке, Оше и регионах страны действует  круглосуточно без выходных.

В майские праздники обеспечат непрерывную работу санитарной авиации и дежурство специалистов санитарно-эпидемиологической службы и лабораторий.
