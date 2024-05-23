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В Кыргызстан пытались незаконно ввезти восемь автомобилей Honda

Пресечена попытка незаконного ввоза автомобилей в Кыргызстан. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По данным госкомитета, гражданин Кыргызстана М.З.Ж. с подельниками, используя поддельные документы на восемь автомашин, пытались пересечь государственную границу через КПП «Каркыра-автодорожный» с дальнейшей легализацией и продажей их на территории КР.

По факту использования заведомо подложных документов ГКНБ возбуждено уголовное дело.

Гражданин М.З.Ж. водворен в ИВС ГОВД Каракола. Мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению, продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294835/
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