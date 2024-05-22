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Происшествия

Контрабанду запчастей сельхозтехники на 1,3 миллиона сомов обнаружили в Баткене

Таможня «Баткен» выявила факты незаконного ввоза сельскохозяйственной техники. Об этом сообщила Таможенная служба.

По ее данным, в Кадамджайском районе Баткенской области остановили машину Damas 2 LB2 под управлением гражданина Узбекистана М.М.М.

В грузовом отсеке обнаружены 258 банок краски общим весом 567 килограммов, а также запчасти сельскохозяйственной техники весом 576 килограммов. У груза отсутствовали товаросопроводительные документы, подтверждающие легальность ввоза. Среднерыночная стоимость задержанных товаров составила 331 тысячу 200 сомов.

Таможенной службы
Фото Таможенной службы

При досмотре грузового отсека автомобиля Мan на мобильном посту «Кадамджай» обнаружили три пресс-подборщика. Документы, представленные водителем, не совпадали с данными на указанных товарах. Общая стоимость товаров составила 1 миллион 50 тысяч сомов.

Факты зарегистрировали, собранные материалы передали в прокуратуру Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294757/
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