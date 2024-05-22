Разгромивших швейный цех, где работали иностранцы, задержали в Чуйской области

Задержаны подозреваемые в совершении массовых беспорядков в отношении иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 18 мая примерно в 4.30 около 60-70 человек прибыли в швейный цех ОсОО «А-С Т», расположенный по улице Курманжан Датки в селе Аламедин. Там работали и проживали граждане Индии, Бангладеш и Пакистана. Они проникли в здание и устроили погром, уничтожили имущество, нанесли телесные повреждения иностранцам, забрали деньги и телефоны. После скрылись.

По факту возбудили уголовное дело по статье 278 «Массовые беспорядки» УК КР.

В ходе следствия установлено, что причинен материальный ущерб швейному цеху ОсОО «А-С Т», 14 иностранных граждан получили различные телесные повреждения, трое госпитализированы в больницу № 4 Городского управления здравоохранения и челюстно-лицевое отделение Республиканской больницы.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Установлены личности подозреваемых — Б.Б.,1968 года рождения, Т.Б., 1995 года рождения, Д.Б., 2003 года рождения, Р.А., 2003 года рождения, А.К., 2005 года рождения. Они задержаны и водворены в ИВС.

В ходе обыска в домах подозреваемых изъяты пять сотовых телефонов Redmi Samsung, деньги (рупии и сомы), одежда подозреваемых.

Расследование уголовного дела продолжается.