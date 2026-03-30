В Кыргызстане ограничат регистрацию иностранцев: не более 10 человек в помещении

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления «О вопросах регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики».

Документ разработан для упорядочения пребывания иностранцев в стране, а также автоматизации процессов регистрации. Предлагается утвердить новый порядок регистрации и перечень государств с указанием сроков освобождения от регистрации по месту пребывания.

Согласно проекту, регистрация иностранцев будет осуществляться в цифровом формате — через государственные системы, онлайн-сервисы и мобильные приложения. При этом вводится ряд новых требований, включая обязательное наличие медицинской страховки при продлении регистрации.

Также уточняются порядок регистрации, перерегистрации, продления и аннулирования, а также перечень необходимых документов.

В частности, предлагается ограничить число регистрируемых иностранцев в жилых помещениях — не менее 12 квадратных метров на человека и не более 10 человек (за исключением близких родственников).

Кроме того, предлагается сократить сроки пребывания для граждан стран с безвизовым режимом и урегулировать случаи превышения допустимого срока нахождения в государстве. В отдельных случаях может быть предусмотрена дополнительная регистрация до 30 дней при наличии протокола о правонарушении.

Отмечается, что внедрение цифровых решений позволит снизить коррупционные риски и повысить прозрачность миграционной системы.

Проект также предусматривает признание утратившим силу ряда ранее действующих постановлений, регулирующих регистрацию иностранцев.