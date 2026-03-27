В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в ряд решений в сфере профессионального среднего и высшего образования.

Согласно постановлению, при Министерстве науки, высшего образования и инноваций создается государственное предприятие «Центр приема иностранных студентов». Его задачей станут упорядочение и прозрачность приема иностранных абитуриентов.

Документ также вводит новые правила поступления. В частности, отменяется заочная форма обучения для абитуриентов на базе среднего образования. При этом сохраняется возможность дистанционного и заочного обучения для отдельных программ, включая магистратуру.

Уточнены требования к иностранным студентам: они обязаны предоставлять полис обязательного медицинского страхования, документы об образовании, подтвержденные уполномоченными органами.

Кроме того, изменен порядок предоставления государственных образовательных грантов. В ряде норм исключено понятие «бюджетные места», акцент сделан на грантовую систему финансирования.

Отдельные положения касаются выпускников президентского лицея «Акылман» — для них предусмотрено обязательное трудоустройство в государственных структурах после окончания обучения.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.