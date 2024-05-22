Суд города Фурманово осудил кыргызстанца на 11 лет за убийство соотечественника. Об этом сообщается на странице Ивановского областного суда «ВКонтакте».

Фото пресс-службы суда Ивановской области

По его данным, Фурмановский городской суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказался 49-летний гражданин Кыргызстана.

По версии следствия, в начале января 2024 года мужчина, напившись, поссорился со знакомым так же из КР. Закончилось все тем, что подсудимый накинулся на жертву с ножом и нанес не менее четырех ударов в области жизненно важных органов. Как минимум удары пришлись в шею и грудную клетку, они и стали смертельными.

Суд рассмотрел дело и вынес приговор. Подсудимый приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу в отношении осужденного сохранена мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в пресс-службе облсуда.