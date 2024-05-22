Суд города Фурманово осудил кыргызстанца на 11 лет за убийство соотечественника. Об этом сообщается на странице Ивановского областного суда «ВКонтакте».
По его данным, Фурмановский городской суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказался 49-летний гражданин Кыргызстана.
По версии следствия, в начале января 2024 года мужчина, напившись, поссорился со знакомым так же из КР. Закончилось все тем, что подсудимый накинулся на жертву с ножом и нанес не менее четырех ударов в области жизненно важных органов. Как минимум удары пришлись в шею и грудную клетку, они и стали смертельными.
Суд рассмотрел дело и вынес приговор. Подсудимый приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу в отношении осужденного сохранена мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в пресс-службе облсуда.