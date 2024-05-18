Драка с иностранцами. Задержан еще один подозреваемый

По уголовному делу по факту избиения иностранцами местных жителей в Бишкеке задержан еще один подозреваемый. Об этом 24.kg сообщили в следственной службе УВД Свердловского района.

Задержанные ранее трое подозреваемых сообщили во время допросов, что с ними был еще один человек.

«Под утро его задержали. Это А.И., 2002 года рождения, он водворен в изолятор временного содержания», — рассказали в Свердловском УВД.

Фото Свердловского УВД. Задержан еще один иностранец, подозреваемый в драке с местными жителями

Ранее сообщалось, что 13 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев во дворе одного из хостелов, где они проживают. Они избили нескольких местных жителей. По факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».