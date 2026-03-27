Общество

Драка в Бишкеке: задержаны участницы, родителей привлекли к ответственности

В Бишкеке задержали участниц драки, их родителей привлекли к ответственности за уклонение от воспитания. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

По данным милиции, сотрудники установили всех участниц конфликта. Ими оказались гражданки 2007 и 2005 годов рождения, а также несовершеннолетняя — 2009 года рождения. Все они вместе с родителями были доставлены в районное управление.

УВД Свердловского района
Фото УВД Свердловского района
В отношении девушки 2007 года рождения составили протокол по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Ее водворили в камеру временного содержания.

Родителей двух несовершеннолетних привлекли к ответственности по статье 102 «Уклонение от исполнения родительских обязанностей».

В настоящее время по факту продолжается разбирательство.
