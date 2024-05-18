Драка с иностранцами в Бишкеке. С задержанными записали видео с извинениями

Задержанные сегодня в Бишкеке иностранцы записали видео с извинениями.

Ранее сообщалось, что 13 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев. Инцидент произошел во дворе одного из хостелов, где живут иностранцы. Они избили нескольких местных жителей.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержали трех иностранных граждан.

Сегодня на пересечении улиц 7 Апреля и Огонбаева собралось около 300 молодых парней, которые захотели разобраться с иностранцами. Милиция выставила кордоны и пытается предотвратить беспорядки. Есть задержанные участники стихийной акции.