В Кыргызстане задержаны лидеры экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир»

Задержаны активные лидеры и члены религиозной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, следственной службой ГУВД Чуйской области расследуется уголовное дело по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов».

Дома активных лидеров и членов организации в Бишкеке, Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях обыскали.

Обнаружены и изъяты различные материалы экстремистского содержания, задержаны четыре активных лидера. По полученным вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы и проводятся дополнительные следственные действия.