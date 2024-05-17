Обстрел внедорожника в Кара-Суу. Еще один подозреваемый задержан через 1,5 года

Задержан еще один участник вооруженного нападения на внедорожник, которое произошло полтора года назад в Кара-Суйском районе. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, задержанным оказался неоднократно судимый И.С.Д., член международной террористической организации.

Напомним, 27 января 2023-го в селе Нариман Ошской области неизвестные обстреляли автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Внедорожник выезжал из двора дома одного из пострадавших. В нем было два человека. Нападавшие были в масках и камуфляже на автомобиле Mercedes-Benz Vito. Огнестрельные ранения получили 32-летний М.А. и 21-летний Т.А. Их госпитализировали.

Спустя четыре месяца правоохранители задержали восемь человек. Все они состояли в одной группировке и занимались вооруженными грабежами.