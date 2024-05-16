В Бишкеке со стройки украли медные провода на 700 тысяч сомов

В Бишкеке по подозрению в краже цветного металла задержаны двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе управления внутренних дел Октябрьского района.

«11 мая в милицию обратился мужчина, который просил принять меры в отношении неизвестных, которые 4 мая проникли на стройку и украли большое количество медных проводов. Общий ущерб составил 700 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован по статье «Кража» УК КР.

Правоохранители установили личности и задержали злоумышленников. Ими оказались 27-летний Э.М. и 31-летний К.Ж. Задержанных водворили в ИВС ГУВД столицы, следствие продолжается.

Правоохранители устанавливают причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

УВД Октябрьского района просит возможных пострадавших от рук злоумышленников или владеющих какой-либо информацией позвонить по номерам: 0551333339, 0509090131 или 102.