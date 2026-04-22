Власть

Депутат просит помочь матери погибшей девочки, вовлеченной в проституцию

Депутат Эльвира Сурабалдиева на заседании Жогорку Кенеш попросила власти взять на контроль дело о гибели 13-летней девочки, которую, по словам ее матери, ранее вовлекли в проституцию, а также оказать семье помощь. 

По ее словам, к ней обратилась гражданка Элиза Дуйшекеева.

«Она рассказала, что у нее была дочь Айзирек Арлекова, 2011 года рождения. Женщина развелась с мужем в 2015 году. В 2024 году к ней пришла родственница мужа по фамилии Жумадилова. Она пригласила на отдых в Дубай ее дочь. Сначала она не согласилась, но дочь попросила отпустить ее на отдых. Там родственница вовлекла 13-летнюю девочку в проституцию. Позже когда они вернулись в Бишкек лица, причастные к проституции, купили Жумадиловой квартиру и телефон. Квартиру женщина на себя записала. Но потом после разных слухов девочка выпила уксус и умерла.

Сейчас идет следствие, дело направлено в Каракол. Но женщина говорит, что ей тяжело с двумя малолетними детьми постоянно ездить туда. Она просит помочь ей, так как оказалась в очень сложном положении. Я прошу кабмин взять данный вопрос на контроль», — добавила Эльвира Сурабалдиева.
