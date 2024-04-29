Задержание сотрудника Узгенского райсуда. В суде прокомментировали информацию

В Ошском областном суде прокомментировали задержание сотрудника Узгенского райсуда и сообщили, что должность подозреваемого не верно указана.

«Задержанный является техническим работником по обслуживанию ремонта здания суда и не является государственным служащим. Не имеет доступа к делам, находящимся в производстве суда», — говорится в сообщении.

В суде подтвердили свою приверженность проводимой в республике работе, направленной на очищение государственных органов от лиц, которые бросают тень на имидж судейского корпуса.

Напомним, ГКНБ по факту мошенничества задержал сотрудника Узгенского районного суда. По данным ведомства, сотрудник административно-хозяйственного отдела райсуда И.Т.З. требовал $2 тысячи за содействие в положительном решении имущественного спора по гражданскому делу.

При обыске автомашины и дома задержанного нашли ранее переданные заявителем 150 тысяч сомов.