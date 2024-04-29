Сотрудника Госфиннадзора поймали с поличным при получении взятки

За вымогательство задержан сотрудник службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По информации ведомства, сотрудник Госфиннадзора Ш.Э.Ш. вымогал деньги у А.у.Н.

Установлено, что А.у.Н арендует часть автосалона. Чтобы продвигать свой бизнес в соцсетях, он организовал розыгрыш автомашины.

В апреле этого года в автосалон прибыл работник Госфиннадзора Ш.Э.Ш. и стал морально давить на бизнесмена, что деятельность последнего незаконна, в связи с чем чиновник может организовать проверку с дальнейшим возбуждением уголовного дела. Для положительного решения этого вопроса потребовал $2 тысячи.

Сотрудника Госфиннадзора Ш.Э.Ш. задержали 26 апреля в рабочем кабинете при получении взятки в 53 тысячи сомов. Он вынудил заявителя перевести ему сумму через банкомат.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению иных коррупционных проявлений, возможно совершенных указанным должностным лицом.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.