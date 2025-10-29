Госфиннадзор отозвал лицензию оператора виртуальных активов у «Дата Групп»

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком (Госфиннадзор) отозвала лицензию оператора виртуальных активов у компании «Дата Групп». Причина — неисполнение предписания и нарушение законодательства в сфере обращения виртуальных активов, проинформировали в ведомстве.

По его данным, в ходе проверки установлено, что специализированная платформа компании не функционирует, отчетность не предоставляется, правила внутреннего контроля не соответствуют установленным требованиям. Ранее компания также не выполнила предписание о предоставлении данных по электронным кошелькам.

В Госфиннадзоре отметил, что продолжат политику обеспечения прозрачности и финансовой стабильности рынка виртуальных активов, предупредив всех операторов о необходимости строгого соблюдения лицензионных условий и отчетной дисциплины.