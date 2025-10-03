08:39
Экономика

Кабмин ужесточает регулирование рынка виртуальных активов

Кабмин ужесточает регулирование рынка виртуальных активов. Об этом сообщает Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.

По данным ведомства, подписано постановление, которым внесены изменения в нормативные акты, регулирующие оборот виртуальных активов.  

Цель — снизить риски использования криптовалют и других цифровых инструментов в противоправных целях, включая отмывание преступных доходов, финансирование терроризма и обход международных санкций.

Согласно документу, теперь для поставщиков услуг виртуальных активов установлены новые требования:

  • обязательное AML/KYT-тестирование транзакций через аккредитованных провайдеров;
  • идентификация и верификация клиентов, включая удаленный формат;
  • запрет на операции с анонимными кошельками, NFT, онлайн-казино, зарубежными предоплаченными картами и активами с высоким уровнем риска;
  • согласование ключевых должностных лиц (директора, бухгалтера, комплаенс-офицера) с регулятором;
  • наличие внутренних политик и процедур по ПОД/ФТ (идентификация клиентов, мониторинг, риск-матрицы, обучение персонала, соглашения с AML-провайдерами);
  • обязательное хранение документов не менее пяти лет и ежегодный аудит.

По данным Госфиннадзора, новые требования позволят повысить прозрачность рынка, минимизировать санкционные и репутационные риски, а также создать условия для развития финтех-сектора при защите интересов граждан и государства. Госфиннадзор призвал участников рынка своевременно адаптировать внутренние процедуры к новым нормам.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345758/
просмотров: 115
