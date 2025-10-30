13:36
Экономика

Рост ВВП Кыргызстана по итогам этого года ожидается на уровне 10 процентов

Рост ВВП Кыргызстана по итогам этого года ожидается на уровне 10 процентов. Такое мнение высказал председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров, выступая в Бишкеке на международной научно-практической конференции «Пути решения приоритетных задач ускоренного экономического роста КР».

По его словам, активность на рынке ценных бумаг растет, как повышается и интерес инвесторов к различным финансовым инструментам, поскольку в республике создаются условия для привлечения инвестиций.

«Мы ожидаем, что по итогам года экономический рост составит около 10 процентов», — сказал глава Госфиннадзора, добавив, что для сохранения темпов нужен приток инвестиционных вложений.

Он также рассказал о реализации важных проектов, включая создание национального депозитария, который должен повысить прозрачность и снизить риски на финансовом рынке, и о том, что профильное законодательство корректируется, чтобы обеспечить развитие сферы виртуальных активов.
