Рост ВВП Кыргызстана по итогам этого года ожидается на уровне 10 процентов. Такое мнение высказал председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров, выступая в Бишкеке на международной научно-практической конференции «Пути решения приоритетных задач ускоренного экономического роста КР».

По его словам, активность на рынке ценных бумаг растет, как повышается и интерес инвесторов к различным финансовым инструментам, поскольку в республике создаются условия для привлечения инвестиций.

«Мы ожидаем, что по итогам года экономический рост составит около 10 процентов», — сказал глава Госфиннадзора, добавив, что для сохранения темпов нужен приток инвестиционных вложений.

Он также рассказал о реализации важных проектов, включая создание национального депозитария, который должен повысить прозрачность и снизить риски на финансовом рынке, и о том, что профильное законодательство корректируется, чтобы обеспечить развитие сферы виртуальных активов.