Кыргызстанец организовал незаконную лотерею: что предпринял Госфиннадзор

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком провела мониторинг интернет-платформ и выявила незаконную финансовую деятельность одного из граждан Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что автор YouTube-канала Барсбек Батыралиев организовал лотерею без разрешения уполномоченного органа. Он собирал деньги с граждан под видом призового розыгрыша.

Отмечается, что после вмешательства Госфиннадзора и сотрудников представительства МВД КР в России организатор незаконной лотереи был задержан. С ним провели разъяснительную работу. Он обязался вернуть средства участникам до 31 октября и прекратить противоправную деятельность.

Однако выяснилось, что во втором аккаунте этого человека продолжают публиковаться видеоролики с новыми датами розыгрышей. Госфиннадзор уточняет информацию совместно с МВД.

Госфиннадзор призывает граждан не участвовать в онлайн-лотереях без официального разрешения и сообщать о подобных случаях.