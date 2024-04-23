В Таласе чиновники и подрядчик присвоили 5,2 миллиона сомов

В УКС Таласской области выявлена коррупционная схема, разработанная должностными лицами управления и подрядчиком строительной компании. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

«Отдельные сотрудники управления и руководители строительной подрядной компании «МПМК-Талас» завысили стоимость выполненных работ по реабилитации питьевого водоснабжения Манасского района», — говорится в сообщении.

Таким образом, не были выполнены работы по проекту и причинен ущерб государству в 5 миллионов 212 тысяч 552 сома. В ГКНБ отметили, что проводятся соответствующие следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению.