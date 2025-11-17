16:06
ФАО подсчитала ущерб глобальному сельскому хозяйству от стихийных бедствий

За последние 33 года стихийные бедствия нанесли глобальному сельскому хозяйству ущерб на $3,26 триллиона ($99 миллиардов ежегодно), что составляет около 4 процентов мирового аграрного ВВП. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По данным авторов доклада, с 1991 по 2023 год в результате стихийных бедствий утрачены 4,6 миллиарда тонн зерновых, 2,8 миллиарда тонн фруктов и овощей, а также 900 миллионов тонн мяса и молочной продукции. Это эквивалентно снижению ежедневного рациона человека на 320 килокалорий, что составляет 13-16 процентов от средних энергетических потребностей.

Наибольший абсолютный ущерб пришелся на Азию — $1,53 триллиона (47 процентов от глобальных потерь), что отражает как масштаб производства, так и высокую подверженность региона наводнениям, штормам и засухам.

Северная и Южная Америка совокупно потеряла $713 миллиардов (22 процента), главным образом из-за засух, ураганов и экстремальных температур.

Африка понесла потери в $611 миллиардов, но именно здесь ущерб оказался самым значительным в относительном выражении — 7,4 процента от аграрного ВВП.

Особо уязвимыми остаются малые островные государства, где потери составляют непропорционально высокую долю аграрного ВВП. Морские тепловые волны нанесли ущерб в $6,6 миллиарда, затронув 15 процентов мирового рыболовства. Однако убытки в аквакультуре по-прежнему недооценены, несмотря на то, что отрасль обеспечивает средства к существованию для 500 миллионов человек.

Документ представляет собой самое масштабное на сегодня глобальное исследование последствий природных бедствий — от засух и наводнений до нашествий вредителей и морских тепловых волн. Доклад также демонстрирует, как цифровые технологии помогают перейти от реагирования на кризисы к их предотвращению.

ФАО подчеркивает, что цифровые технологии становятся ключевым инструментом снижения рисков. Искусственный интеллект, дистанционное зондирование, мобильная связь, дроны и сенсоры позволяют получать локализованные данные в реальном времени, улучшая раннее предупреждение, страхование и превентивные меры.
