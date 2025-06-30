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Власть

Золотодобывающая компания в Джалал-Абаде выплатила $20 миллионов компенсации

Треть доли двух золотодобывающих компаний в Джалал-Абадской области перейдет государству. Об этом во время рабочей поездки в Чаткальский район сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, передача связана с выявленными нарушениями в деятельности предприятий. Речь идет об иностранных компаниях, занимающихся добычей драгоценных (благородных) металлов, — Full Gold Mining и Vertex Gold Company.

«Мы изучили работу Full Gold Mining и нашли много нарушений. Поэтому фирма передает 30 процентов доли государству. Также в качестве компенсации выплатила $20 миллионов. Это 1,7 миллиарда сомов», — отметил Камчыбек Ташиев.

По его словам, ГКНБ также планирует передать на баланс государства 30-40 процентов доли фирмы Vertex Gold Company.

«После определения нарушений часть их прибыли мы передадим населению. По-другому не получается, иначе они обворовывают народ», — заявил глава спецслужб.

Он подчеркнул, что каждая горнодобывающая компания, которая ведет деятельность в Чаткальском районе, будет состоять на учете в Госкомитете нацбезопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334688/
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