МЧС: за пять лет ущерб от пожаров и аварий превысил 25 миллиардов сомов

В Кыргызстане за последние пять лет материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций, пожаров и аварий превысил 25 миллиардов сомов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что за указанный период спасатели спасли 1 тысячу 664 человека.

«Несмотря на рост числа аварий и пожаров, материальный ущерб и число жертв значительно сократились. За последние пять лет потери от чрезвычайных ситуаций уменьшились в 4,4 раза по сравнению с 2020 годом», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что проведена модернизация специального оборудования, развиваются системы мониторинга и прогнозирования, построены защитные объекты, а также проводится работа по повышению квалификации сотрудников.