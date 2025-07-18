В Чуйской области при строительстве спортплощадки украли 5 миллионов сомов

Сотрудники милиции выявили факт злоупотребления служебным положением в одном из айыл окмоту Чуйской области. В 2020 году чиновники незаконно перечислили 5 миллионов сомов из бюджета на счет ОсОО «В» якобы для строительства малой спортивной площадки в селе.

Подрядчиком выступала компания ОсОО «Б», однако работы так и не были завершены, а выделенные деньги были присвоены. Государству причинен ущерб в особо крупном размере.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, в рамках досудебного производства задержан подрядчик — А.А., 1985 года рождения. Он водворен в ИВС.

Следствие продолжается.