Слушания по ГЭС «Камбар-Ата-1». Эксперты о критических недостатках проекта

Эксперты общественного фонда «Реки без границ» приняли участие в общественных слушаниях по материалам оценки воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) проекта Камбаратинской ГЭС-1 на территории Кыргызстана и выявили критические недостатки в представленных документах.
По мнению экологов, текущая оценка не дает полного представления о последствиях строительства ГЭС для наиболее ценных экосистем реки Нарын и не предлагает адекватных мер по их сохранению.
«Восьмой раздел ОВОСС, который должен описывать природные места обитания (экосистемы), на деле представляет собой черный ящик, — заявил главный специалист ОФ «Реки без границ» Евгений Симонов. — Мы видим лишь перечисление обобщенных типов мест обитания согласно общемировой классификации, без описания каких-либо особенностей экосистем КР, и не видим никакой конкретики о реальном состоянии экосистем в зоне затопления.
Непонятно, к каким конкретным типам мест обитания отнесены конкретные виды флоры и фауны, какие лесные и луговые экосистемы будут уничтожены при затоплении. Сама река Нарын, которую предстоит преобразовать в водохранилище, описана размытым термином «экосистема внутренних вод», без анализа ее состояния, поймы и притоков. Как следствие, в документе нет ни внятной оценки воздействия, ни адекватных мер по его смягчению. Возникает главный вопрос: куда из материалов ОВОСС исчезли реальные природные экосистемы? Почему не предусмотрено компенсации наносимого им ущерба?»
«Проект ОВОСС признает, что затапливаемая территория может являться критически важной средой обитания для редких видов, но при этом почему-то исключает из анализа аральского усача и сырдарьинского лопатоноса, ссылаясь на то, что последний, «возможно, вымер». Это прямое нарушение принципа предосторожности, — подчеркнул в своем выступлении директор ОФ «Реки без границ» Александр Колотов. — Более того, авторы отчета предлагают определить, является ли территория критической средой обитания уже в будущем, после принятия решения по реализации проекта. Такой подход кардинально неправилен, ведь именно заключение о воздействии на критические места обитания может потребовать полного отказа от проекта или его коренного пересмотра».
Эксперты также подвергли сомнению предложенные компенсационные меры. Значительная часть бюджета по сохранению биоразнообразия — около $2,6 миллиона — запланирована на создание рыборазводного завода. Однако в ОВОСС отсутствует ответ на вопрос, куда выпускать выращенную рыбу, если выше по течению Нарына планируется строительство еще порядка 30 гидроэлектростанций.
Позиция общественного фонда «Реки без границ» такова, что в случае принятия решения о строительстве лучшей практикой компенсации ущерба стало бы создание новой особо охраняемой природной территории выше створа Камбаратинской ГЭС-1, охватывающей целостный суббассейн, который гарантированно не будет в дальнейшем фрагментирован новыми ГЭС.
В пакете замечаний и предложений, направленном в адрес разработчиков проекта ГЭС, ОФ настаивает на необходимости переработки материалов ОВОСС проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 с представлением детальных результатов полевых исследований биоразнообразия, оценки состояния пресноводных экосистем бассейна реки Нарын выше планируемой плотины и разработки мер смягчения воздействия и компенсации для каждого типа затрагиваемых природных мест обитания.
По мнению экологов, принятие решений по проекту такого масштаба на основе столь неполной и противоречивой информации недопустимо и приведет к необратимым экологическим потерям.
Уточняется, что следующие общественные слушания по проекту Камбаратинской ГЭС-1 должны пройти в ноябре в сопредельных странах — Узбекистане и Казахстане.
Общественный фонд «Реки без границ» (Rivers without Boundaries) - неправительственная экологическая организация, зарегистрированная в Алматы (Казахстан). Руководитель — Александр Колотов.
Фонд является частью международной коалиции RwB, которая работает в Центральной Азии, России, Монголии и других странах Евразии. Основная цель — защита трансграничных рек и природных экосистем от негативного воздействия гидротехнических проектов.
Организация активно высказывалась по проектам Рогунской ГЭС (Таджикистан) и Камбаратинской ГЭС-1 (Кыргызстан), настаивая на учете экологических рисков и соблюдении международных стандартов.