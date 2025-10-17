Слушания по ГЭС «Камбар-Ата-1». Эксперты о критических недостатках проекта

Эксперты общественного фонда «Реки без границ» приняли участие в общественных слушаниях по материалам оценки воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) проекта Камбаратинской ГЭС-1 на территории Кыргызстана и выявили критические недостатки в представленных документах.

По мнению экологов, текущая оценка не дает полного представления о последствиях строительства ГЭС для наиболее ценных экосистем реки Нарын и не предлагает адекватных мер по их сохранению.

«Восьмой раздел ОВОСС, который должен описывать природные места обитания (экосистемы), на деле представляет собой черный ящик, — заявил главный специалист ОФ «Реки без границ» Евгений Симонов. — Мы видим лишь перечисление обобщенных типов мест обитания согласно общемировой классификации, без описания каких-либо особенностей экосистем КР, и не видим никакой конкретики о реальном состоянии экосистем в зоне затопления.

Непонятно, к каким конкретным типам мест обитания отнесены конкретные виды флоры и фауны, какие лесные и луговые экосистемы будут уничтожены при затоплении. Сама река Нарын, которую предстоит преобразовать в водохранилище, описана размытым термином «экосистема внутренних вод», без анализа ее состояния, поймы и притоков. Как следствие, в документе нет ни внятной оценки воздействия, ни адекватных мер по его смягчению. Возникает главный вопрос: куда из материалов ОВОСС исчезли реальные природные экосистемы? Почему не предусмотрено компенсации наносимого им ущерба?»

Особую тревогу у экологической организации вызвали план управления биоразнообразием и его бюджет. Эксперты отметили несоответствие предлагаемых мер современным природоохранным практикам и сомнительное распределение средств.

«Проект ОВОСС признает, что затапливаемая территория может являться критически важной средой обитания для редких видов, но при этом почему-то исключает из анализа аральского усача и сырдарьинского лопатоноса, ссылаясь на то, что последний, «возможно, вымер». Это прямое нарушение принципа предосторожности, — подчеркнул в своем выступлении директор ОФ «Реки без границ» Александр Колотов. — Более того, авторы отчета предлагают определить, является ли территория критической средой обитания уже в будущем, после принятия решения по реализации проекта. Такой подход кардинально неправилен, ведь именно заключение о воздействии на критические места обитания может потребовать полного отказа от проекта или его коренного пересмотра».

Эксперты также подвергли сомнению предложенные компенсационные меры. Значительная часть бюджета по сохранению биоразнообразия — около $2,6 миллиона — запланирована на создание рыборазводного завода. Однако в ОВОСС отсутствует ответ на вопрос, куда выпускать выращенную рыбу, если выше по течению Нарына планируется строительство еще порядка 30 гидроэлектростанций.

Позиция общественного фонда «Реки без границ» такова, что в случае принятия решения о строительстве лучшей практикой компенсации ущерба стало бы создание новой особо охраняемой природной территории выше створа Камбаратинской ГЭС-1, охватывающей целостный суббассейн, который гарантированно не будет в дальнейшем фрагментирован новыми ГЭС.

В пакете замечаний и предложений, направленном в адрес разработчиков проекта ГЭС, ОФ настаивает на необходимости переработки материалов ОВОСС проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 с представлением детальных результатов полевых исследований биоразнообразия, оценки состояния пресноводных экосистем бассейна реки Нарын выше планируемой плотины и разработки мер смягчения воздействия и компенсации для каждого типа затрагиваемых природных мест обитания.

По мнению экологов, принятие решений по проекту такого масштаба на основе столь неполной и противоречивой информации недопустимо и приведет к необратимым экологическим потерям.

Уточняется, что следующие общественные слушания по проекту Камбаратинской ГЭС-1 должны пройти в ноябре в сопредельных странах — Узбекистане и Казахстане.