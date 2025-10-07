15:44
Происшествия

Прокуратура выявила ущерб экологии Таласа на 23 миллиона сомов

Прокуратура Таласского района выявила нарушения законодательства при использовании земельных ресурсов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре КР.

ГП
В Таласе экологии нанесен ущерб на сумму свыше 23 миллионов сомов

По данным надзорного органа, в 2022 году земельная комиссия Таласской районной государственной администрации выдала разрешение на добычу песчано-гравийной смеси и глины на участке «Карьер» в айыльном аймаке Беш-Таш площадью 2,2 гектара. Из-за отсутствия надлежащего контроля был поврежден слой пастбищных земель.

В результате экологии причинен ущерб на сумму 23 миллиона 430 тысяч сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
