В госбюджет вернули 17,4 миллиона сомов за порчу земель на Иссык-Куле

Прокуратура Иссык-Кульского района выявила масштабные нарушения земельного и лесного законодательства в Тору-Айгыр-Тамчинском айыл окмоту и местном лесхозе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Прокуроры выяснили, что ответственные лица своевременно не выплачивали компенсации за ущерб, причиненный лесным ресурсам и сельскохозяйственному производству. Также игнорировались выплаты за упущенную выгоду государству.

Для устранения нарушений прокуратура района внесла соответствующий акт. В результате вся сумма ущерба в размере 17 миллионов 401 тысяча 200 сомов поступила в бюджет в денежной форме.