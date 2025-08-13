При строительстве соцобъектов в Чаткале выявлен ущерб в 5,8 миллиона сомов

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области установлены факты злоупотребления должностными полномочиями при реализации проектов строительства и ремонта социальных объектов.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в Каныш-Кыинском и Терек-Сайском айыльных аймаках перечислили подрядчикам бюджетные средства, несмотря на то, что работы были выполнены некачественно или не выполнены вовсе.

По данным надзорного органа, государству причинен ущерб на сумму свыше 5,8 миллиона сомов.

При строительстве мини-футбольной площадки в селе Каныш-Кыя дополнительно перечислено 1,67 миллиона сомов за невыполненные работы;

При строительстве школы в селе Ак-Таш и спорткомплекса в селе Каныш-Кыя ущерб республиканскому бюджету составил 1,22 миллиона сомов;

При ремонте детсада в селе Сумсар ущерб местному бюджету составил 2,89 миллиона сомов.

По данным фактам прокуратурой возбуждено четыре уголовных дела и направлены в следственные органы для расследования.