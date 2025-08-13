15:10
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Происшествия

При строительстве соцобъектов в Чаткале выявлен ущерб в 5,8 миллиона сомов

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области установлены факты злоупотребления должностными полномочиями при реализации проектов строительства и ремонта социальных объектов.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в Каныш-Кыинском и Терек-Сайском айыльных аймаках перечислили подрядчикам бюджетные средства, несмотря на то, что работы были выполнены некачественно или не выполнены вовсе.

По данным надзорного органа, государству причинен ущерб на сумму свыше 5,8 миллиона сомов.

  • При строительстве мини-футбольной площадки в селе Каныш-Кыя дополнительно перечислено 1,67 миллиона сомов за невыполненные работы;
  • При строительстве школы в селе Ак-Таш и спорткомплекса в селе Каныш-Кыя ущерб республиканскому бюджету составил 1,22 миллиона сомов;
  • При ремонте детсада в селе Сумсар ущерб местному бюджету составил 2,89 миллиона сомов.

По данным фактам прокуратурой возбуждено четыре уголовных дела и направлены в следственные органы для расследования.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339463/
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
Возбуждено уголовное дело по факту смерти гражданина в отделении милиции
Генпрокуратура начала проверку своего сотрудника после видео с мэром Оша
В городе Ош снижается подростковая преступность
На Иссык-Куле взыскали 11 миллионов сомов за нарушения после трансформации земли
В Чуйской области при строительстве спортплощадки украли 5 миллионов сомов
В Иссык-Кульской области государству возвращены земельные участки
Прокуратура Франции возбудила уголовное дело против соцсети Илона Маска
Дети-сироты получили земельные участки в Чуйской области
Возбуждено дело по незаконному строительству пятиэтажного дома в Джалал-Абаде
Золотодобывающая компания в Джалал-Абаде выплатила $20 миллионов компенсации
Популярные новости
В&nbsp;Боомском ущелье люди остались запертыми в&nbsp;маршрутке. Им&nbsp;помогли патрульные В Боомском ущелье люди остались запертыми в маршрутке. Им помогли патрульные
На&nbsp;юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение На юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура В Бишкеке в отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура
Организовала перекрытие дороги в&nbsp;&laquo;Кок-Жаре&raquo;&nbsp;&mdash; задержана подозреваемая Организовала перекрытие дороги в «Кок-Жаре» — задержана подозреваемая
Бизнес
TED Talk&nbsp;3: с&nbsp;экспертами об&nbsp;истинной ценности недвижимости TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: лето, которое запомнится «Компаньон FEST»: лето, которое запомнится
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; купило компанию &laquo;Скай Мобайл&raquo; (бренд Beeline Кыргызстан) ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
Оставайтесь на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;выгодным роумингом от&nbsp;MEGA Оставайтесь на связи за границей с выгодным роумингом от MEGA
13 августа, среда
15:08
Стало известно, кто представит КР на чемпионате мира по борьбе в Хорватии Стало известно, кто представит КР на чемпионате мира по...
15:04
Мэр города Ош назвал бомжатником территорию горы Сулайман-Тоо
15:02
При строительстве соцобъектов в Чаткале выявлен ущерб в 5,8 миллиона сомов
14:53
Прием в первый класс. Родители не могут отменить выбор школы
14:51
TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости