В Москве задержан подозреваемый в изготовлении поддельных кыргызских паспортов

«Сбербанк» помог правоохранительным органам России раскрыть и задержать лидера преступной группы, занимавшегося изготовлением поддельных ID-паспортов граждан Кыргызстана, сообщила пресс-служба банка.

«По заявлению банка ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Благодаря совместной работе сотрудников «Сбера» и органов внутренних дел были установлены личность и местонахождение преступника», — говорится в сообщении.

Зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов отметил, что злоумышленники планировали использовать поддельные паспорта для организации мошеннических схем против российских граждан.

Кроме того, организатором преступления был гражданин России. В ходе задержания у него были изъяты более 700 поддельных ID-паспортов граждан Кыргызской Республики, оборудование для их изготовления, деньги, средства связи, банковские карты и многое другое, заключили в пресс-службе.